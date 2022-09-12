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Уровень инфляции в Индии по итогам августа ускорился до 7%

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Javed Dar/Global Look Press

Инфляция в Индии в августе начала расти после трехмесячного замедления, достигнув по итогам последнего месяца лета 7%. Об этом свидетельствуют данные Министерства статистики и выполнения программ страны.

Наибольший рост цен в августе (10,78%) зафиксировали на топливо и электроэнергию, одежда и обувь подорожали в среднем на 9,91%. Тенденция затронула и рынок продовольствия азиатской страны, где увеличение стоимости продуктов ускорилось до 7,62%. В то же время цены на жилье подскочили более чем на 4%, утверждается в документе ведомства.

Среднегодовой рост цен в Индии оказался существеннее, чем предполагалось опрошенными Bloomberg экономистами. Те ожидали увеличения показателя инфляции в августе до уровня 6,9%. В июле среднегодовой рост цен в Индии составил 6,71%.

10 сентября газета The Wall Street Journal сообщила о решении Индии запретить экспорт дробленого риса, а также ввести пошлину в 20% на поставки белого и коричневого риса. Аналитики сочли, что это решение дорого обойдется стране, так как лишит ее доли на рынке. Речь идет о том, что покупатели риса просто переключатся на Вьетнам и Таиланд, которые являются вторым и третьим по величине экспортерами этой сельхозкультуры.

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