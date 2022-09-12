Суммарная стоимость импортированных Германией российских товаров выросла на 10%

Общий объем ввозимых в Германию из России товаров снизился по сравнению с прошлым годом на 45,8%, однако суммарная стоимость импорта выросла на 10,2% — до €2,9 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

В ведомстве объяснили снижение объемов ростом цен, в особенности на российские энергоносители. Германия стала покупать меньше товаров, платя больше за нефть, газ и другие полезные ископаемые. В июле страна закупила у России нефти и газа на €1,4 млрд, что на 1,6% больше уровня прошлого года.

«Импорт российского кокса и нефтепродуктов увеличился на 72,5% год к году, до €0,5 млрд, а импорт угля вырос более чем в два раза по стоимости — до €0,3 млрд», — говорится в сообщении.

Германия также стала меньше экспортировать в Россию. В деньгах этот показатель упал до €1 млрд, снизившись на 56,8% в годовом выражении.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Германия и Европа готовы к полному прекращению Россией поставок газа европейским странам. По его словам, на северном побережье ФРГ уже установлены терминалы для импорта сжиженного газа. К тому же, как он отметил, в стране в целом «экономят газ».