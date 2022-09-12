Доходы российского федерального бюджета снизились второй месяц подряд

Доходы федерального бюджета в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. В июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на расчеты Министерства финансов России.

«Нефтегазовые поступления федерального бюджета в августе составили 671,9 млрд рублей, что на 3,4% меньше, чем в августе прошлого года. Ненефтегазовые доходы в августе снизились до 1,157 трлн рублей — на 14% по отношению к показателю того же месяца прошлого года», — говорится в материале.

Падение нефтегазовых доходов федерального бюджета связано с поступлениями налога на дополнительный доход от добычи. Сокращение поступлений в казну от компаний из других отраслей экономики России обусловлено снижением почти на 26% сборов НДС на импортные товары. Это вызвано общим уменьшением ввоза в страну западных товаров из-за международных санкций. Однако спад поступлений от «импортного» замедлился в помесячном выражении. В июле 2022 года этот показатель составлял 40%.

6 сентября финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) представил данные, согласно которым выручка России от экспорта природных ископаемых видов топлива, включая продажи нефти, угля и газа, с февраля 2022 года достигли €158 млрд. Основные денежные поступления пришлись от стран Евросоюза (€85 млрд), а Китай закупил сырья на €35 млрд.