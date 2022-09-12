Депутат бундестага Берингер заявил, что санкции ФРГ вредят самой Германии больше, чем РФ

Депутат бундестага, член парламентского комитета по бюджету, принадлежащего к фракции «Альтернативы для Германии», Петер Берингер высказал мнение в интервью для еженедельной газеты Das Parlament, что санкционная политик Берлина больше вредит Германии, чем России.

«Это санкционная политика, которая вредит только нам самим. Тем самым мы наносим собственной стране больший ущерб, чем России. Она получает рекордную прибыль в свете роста цен на энергоносители», — сказал депутат.

Он призвал задуматься, насколько такие ограничения вообще имеют смысл. По его словам, ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» мог бы способствовать снижению цен на энергоносители.

«Я уверен, что если бы мы прекратили поставки оружия Украине и перестали бы действовать как сторона конфликта, спекулятивная составляющая, отражающаяся в ценах на электроэнергию, значительно бы спала и мы в одночасье имели бы снижение стоимости вдвое», — резюмировал Берингер.

Ранее в правительстве ФРГ заявляли о намерении продолжать предоставлять Украине военную помощь.