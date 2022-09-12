Эксперт высказала мнение о статусе некоторых цифровых финансовых активов

Директор Центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке высказала мнение о том, что на сегодняшний день статус некоторых цифровых финансовых активов остается непонятен.

«Я поостереглась бы говорить о том, что сегодня сформулировано законодательство в сфере оборота цифровых финансовых активов. Существование закона 259 (ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») вовсе еще не говорит о том, что существует полностью вся подзаконка, что существуют необходимые документы, которые бы сказали сегодня очевидно «Дорогие инвесторы, вы можете выдохнуть, теперь для вас благодатное время вкладываться в цифровые финансовые активы». И то, что сегодня на эти площадки заходят крупные организации, две из них в принципе занимаются факторингом, тоже о многом нам говорит», — сказала она.

Сидоренко добавила, что «вроде бы мы отрегулировали, вроде бы поженили между собою закон о ЦФА и закон об инвестиционных платформах».

«Но, когда мы говорим о конкретных кейсах, например, кейсах, связанных с использованием займов или каких-то сущностей, связанных с займами, получается, что история не так хороша и однозначна, как она могла показаться на первый взгляд», — отметила Сидоренко.

По ее словам, в рамках МГИМО был подготовлен доклад, связанный с использованием цифровых платформ для обхода санкций, но «он был сделан в декабре, когда была непонятна значимость этого момента».

Сидоренко считает, что сегодня важно развиваться в цифровых валютах центральных банков.

«Здесь есть две уязвимости у цифровых валют центральных банков, которые с одной стороны уязвимости, а с другой достоинства, которые надо правильно использовать. Первое из них заключается в том, что это абсолютная открытость системы для эмитента. Эмитент, видит все, что в этой системе происходит. Но мы можем закрыть эту систему, ее может видеть только непосредственно эмитент.

Другая история – возможно создание соответствующей группы государств, которые в рамках, например, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) решат обмениваться данными относительно эмитированных цифровых валют центральных банков. «Тогда уязвимость этой системы, несомненно, больше, чем закрытой системы. Может эта конкретная система выйти, но однозначно одно – риски того, что это будет слив по странам, которые, собственно, занимаются адресными санкционными историями, она будет более-менее ограничена», — заключила она.