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Песков высказался о скидке на российскую нефть для Индии

Песков опроверг информацию о скидке на нефть РФ для Индии в случае отказа от потолка цен

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о предложении России предоставить Индии скидку на нефть при условии отказа от потолка цен не является достоверной. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 12 сентября.

«Нет, эта информация не соответствует действительности», — заявил Песков.

Ранее индийская газета Business Standard со ссылкой на официального представителя индийского МИД писала, что РФ предложила Индии поставлять нефть по более низкой цене в случае отказа Нью-Дели поддержать инициативу стран G7 по введению потолка цен на нее. В материале уточнялось, что «существенные скидки» на российскую нефть будут больше, чем те, которые в последние два месяца предлагал Ирак.

Министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури также ранее заявлял, что мировой рынок скептически относится к предложению ввести ограничение цен на нефть из РФ.

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