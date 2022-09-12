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WP: США может быть выгодна рецессия в Европе ради борьбы с инфляцией

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Depositphotos

США могут выиграть от рецессии в Европе ради борьбы со своей внутренней инфляцией, но пострадают из-за отказа РФ от поставок нефти. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на американских экономистов и профильных чиновников.

«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ», — отметили в публикации.

По данным издания, при уходе Европы в сторону рецессии множество людей сократят спрос на широкий круг товаров. США могут рассматривать такую ситуацию с позитивной стороны, так как это повлияет на рекордную за последние 40 лет инфляцию.

Эксперты сошлись во мнении, что самый наихудший сценарий для США заключается в том, что Россия может отказать в поставках нефти. Это произойдет, если механизм ценовых ограничений будет применяться в деле. Тогда цены на бензин в стране резко вырастут к $5 за галлон. А уже такую цену американская экономика переварить не сможет.

11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на оценку Deutsche Bank сообщило, что инвесторы избавились от акций в Европе на $3,4 млрд в период с 1 по 7 сентября, в результате чего общий отток за последние полгода достиг $83 млрд.

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