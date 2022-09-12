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В России появятся собственные банкоматы

«Ъ»: в России собираются создать банкоматы, первые образцы АТМ будут готовы осенью

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в России собираются создать собственные банкоматы.

Первые образцы отечественных ATM уже будут готовы текущей осенью. Для испытаний их передадут финансовым организациям. Если все пройдет успешно, то в первом квартале будущего года начнется изготовление серийных партий на конвейере.

Центральному банку России уже представили соответствующую «дорожную карта» по выводу российских банкоматов. Производителями ATM станут предприятия БФС и САГА.

Ранее сообщалось, что к 2023 году Сбер переведет 90% своих банкоматов на отечественную операционную систему на базе Linux. Об этом «Газете.Ru» стало известно из пресс-релиза компании Сбер. Отмечается, что это будет первый в России опыт по использованию Linux на банкоматах.

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