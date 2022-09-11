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DM: парламент Великобритании столкнулся с проблемой после снижения импорта газа из России

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В парламенте Соединенного Королевства столкнулись с высокой стоимостью отопления после ограничения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток», написала газета Daily Mail.

Как пишет издание, спикер Палаты общин Линдси Хойл предложил для сокращения затрат на коммунальные услуги разместить в Вестминстерском дворце гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для потребления в здании. Такой агрегат стоял в шотландском замке Балморал королевы Елизаветы II. С его помощью генерировали энергию на сумму £650 тыс. в год.

Цена на коммунальные услуги в Британии стала расти после сложностей с поставками газа из России. Дело в том, что трубопровод «Северный поток» снабжает континент топливом. С середины июня газопровод работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20% от почти 170 млн кубометров пропускной мощности в сутки.

В конце последнего летнего месяца экспорт газа полностью остановили на три дня — с 31 августа по 2 сентября — из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции «Портовая».

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

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