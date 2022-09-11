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Министр Шульгинов: Россия не будет продавать газ или нефть странам, ограничившим их цену

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Dmitry Lovetsky/AP

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Москва не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя», — сказал Шульгинов.

Он назвал эту инициативу «картельным сговором» и отметил, что Россия не допустит такого отношения.

Министр считает, что введение потолка цен на нефть и газ РФ сделает хуже только западным странам.

Ранее экономист Вячеслав Кулагин заявил, что попытки ограничить цены на газ для России являются нарушением контрактов. По его словам, «Газпром» в таком случае может легко прекратить поставки, если они не будут оплачиваться. Именно этого добиваются те, кто поддерживает «потолок» цен на российский газ, уверен он.

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