Министр Шульгинов: Россия не будет продавать газ или нефть странам, ограничившим их цену

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Москва не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя», — сказал Шульгинов.

Он назвал эту инициативу «картельным сговором» и отметил, что Россия не допустит такого отношения.

Министр считает, что введение потолка цен на нефть и газ РФ сделает хуже только западным странам.

Ранее экономист Вячеслав Кулагин заявил, что попытки ограничить цены на газ для России являются нарушением контрактов. По его словам, «Газпром» в таком случае может легко прекратить поставки, если они не будут оплачиваться. Именно этого добиваются те, кто поддерживает «потолок» цен на российский газ, уверен он.