Аналитик Деев назвал Южную Корею и Вьетнам возможными покупателями нефти из России

Помимо индийского и китайского рынка, Россия может продавать свое сырье таким заинтересованным странам как Южная Корея и Вьетнам. Об этом ФАН заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Для России главные рынки сбыта нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе — это Китай и Индия. Но, кроме этих стран, есть еще и другие государства, заинтересованные в покупках российского сырья — это Южная Корея и Вьетнам», — отметил Деев.

По его словам, доля этих стран в общих объемах закупок крайне мала, однако у них есть потенциал для наращивания. Также стоит учитывать, что Россия продает топливо с существенным дисконтом, поэтому число заинтересованных стран в покупке нефти и газа может быть куда больше.

Он добавил, что полностью заместить выпадающие объемы поставок из-за антироссийских санкций быстро не получится. В среднем, этот процесс может занять несколько лет.

10 сентября государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва во время выступления на международной конференции нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане заявил, что Нигерия на фоне приближающейся зимы в Европе захотела увеличить поставки сниженного газа в регион. По данным африканской радиостанции, в 2021 году Нигерия поставила в Европу 23 млрд кубометров сниженного газа. При этом сейчас страна собирается построить газопровод в Европу через Алжир.