Посол РФ в Туркмении заявил об отсутствии конкуренции стран в сфере экспорта газа

Туркмения и Россия не конкуренты друг другу в сфере поставок газа. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Туркмении Александр Блохин.

«РФ и Туркмения взаимодействуют в газовой сфере. «Россия частично покупает газ у Туркменистана. Это выгодно и нам, и Туркменистану тоже, потому что «Газпром» является абсолютно надежным плательщиком», — отметил Блохин.

По его словам, ранее главным потребителем газа для России была Европа. Теперь же, на фоне происходящих событий, этот рынок стал уменьшаться. Теперь же РФ поставляет газ в Китай, и Туркменистан делает тоже самое. Кроме того, Китай является одним из самых крупных в мире потребителей энергии, поэтому каких-либо сложностей и трений с туркменской стороной в этом вопросе не может быть

Он добавил, что «Газпром» сам закупается газом в Туркменистане. Например, по итогам 2021 года было закуплено около 10 млрд кубометров газа.

10 сентября в публикации издания «Нейтральный Туркменистан» сообщалось, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству проверить возможности по увеличению мощностей и прибыли нефтегазовой, химической, текстильной и строительной отраслей.