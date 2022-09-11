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В Греции анонсировали меры поддержки населения и бизнеса на €5,5 млрд на фоне кризиса

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Alexandros Avramidis/Reuters

Правительство Греции решило выделить €5,5 млрд ради поддержки бизнеса и населения в условиях энергокризиса. Об этом заявил Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает греческий телеканал EPT1.

«Всего восемь мер поддержки домохозяйств и предприятий до конца 2022 года, 12 крупных реформ в 2023 году, а также план по решению проблемы жилья для молодежи. В общей сложности объявленные им меры обойдутся в €5,5 млрд», — отметил Мицотакис.

По его словам, свыше 2 млн граждан Греции в декабре получат очередную помощь в размере €250. Также студенческое пособие на проживание на частных квартирах вырастает с €1 000 до €1 500. Кроме того, размер ежемесячного пособия за ребенка увеличивается в полтора раза.

Он добавил, что €60 млн в виде субсидий получат фермеры в качестве защиты от роста стоимости удобрений, а животноводам выделили €89 млн, чтобы справиться с ростом цен на корма. Также был профинансирован монтаж свыше четверти миллиона небольших солнечных панелей на крышах домов, предприятиях и фермах, которые будут генерировать свою бесплатную энергию.

В конце августа обозреватель Михалис Псилос в статье для греческого издания Naftemporiki писал, что Евросоюзу нужно отменить санкции и прийти к компромиссу с Россией для выхода из кризиса. По его словам, продолжающаяся экономическая борьба западных стран с Россией, которая является первым поставщиком газа в Европу, может быть выгодно только США.

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