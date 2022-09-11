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NoonPost: сплоченность Евросоюза оказалась под угрозой из-за энергокризиса

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Markus Schreiber/AP

Энергетический кризис ставит под угрозу сплоченность крупнейшего экономического блока мира – Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает издание NoonPost.

«Европа стремится избавиться от энергозависимости от России, однако никто не знает наверняка, выстоят ли европейские правительства. Сейчас же ставка идет на степень сплоченности ЕС перед лицом кризиса, но и единство европейских стран тоже оказалось под угрозой из-за энергетического кризиса», — отметили в публикации.

По данным издания, вполне возможно, что некоторые страны на фоне протестов населения и экономического давления займут нейтральную позицию по отношению к России. Речь идет о том, что они могут не поддерживать санкции и ограничения других стран, закупая российское топливо. Из-за этого распад крупнейшего западного экономического блока окажется еще ближе.

Авторы статьи посчитали, что ЕС необходимо минимум полгода, чтобы найти возможные альтернативные пути выхода из кризиса. Если же надвигающаяся зима будет пережита без особых осложнений, то Европа выиграет независимость от российской энергетики. Однако полгода – большой срок, поэтому сейчас никто не может предсказать, что будет весной 2023 года и выстоит ли Европа.

Ранее в воскресенье исполнительный директор вашингтонского Центра сжиженного природного газа Чарли Ридл заявил, что американские экспортеры решили выступить против ограничений цен на газ, предложенных Евросоюзом.

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