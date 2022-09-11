В фонде «Круг добра» заявили, что задержки лекарств из-за санкций угрожают терапии

Фонд «Круг добра» считает серьезной проблемой увеличение сроков поставок лекарств на фоне санкций, введенных западными странами против России. В фонде заявили, что это угрожает стабильному обеспечению пациентов лекарствами и непрерывности терапии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы находим решения по поставке препаратов. Но санкционное давление, оказываемое на РФ, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения непрерывности терапии», — пояснили в пресс-службе фонда.

В организации отметили, что в наибольшей степени проблема касается инновационных препаратов для лечения орфанных и других заболеваний, которые не могут производиться отечественными фармкомпаниями или замещаться аналогами. В фонде заверили, что с такими проблемами столкнулась не только Россия.

«В мире есть и другие примеры того, как запреты и санкции бьют по социально-экономическому развитию и правам человека, правам самых уязвимых категорий больных — детей с редкими и тяжелыми заболеваниями», — считают в «Круге добра».

Представитель фонда рассказал, что большое количество препаратов, которые закупает организация, импортируется из США и европейских стран. После введения ограничений появился «риск прерывания и задержек поставок лекарств».

В «Круге добра» заявили, что организация провела консультации с ведущими поставщиками лекарств.

«Несмотря на то, что никто из поставщиков не отказался от исполнения контрактных обязательств по препаратам из нашего перечня, фонд столкнулся с рядом трудностей. Например, производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, который не имеет аналогов, подтвердил контрактные обязательства, но при условии, что «поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, которая находится под санкциями», — разъяснили в пресс-службе.

В фонде отметили необходимость принятия резолюции Организации Объединенных Наций (ООН), исключающей распространение ограничения на медицинские препараты, технологии и продукты. В организации уверены, что документ полностью соответствовал бы целям тысячелетия, принятым всемирной организацией.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что планируется рассмотреть законопроект о разрешении ветеринарам использовать препараты для людей для лечения животных.