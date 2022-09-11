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ЕК предложила ввести налог на сверхприбыль для европейских энергокомпаний

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Michael Probst/AP

Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала взимать налог с производителей, когда стоимость электроэнергии будет выше €200 за мегаватт-час. Об этом пишут «Известия».

Предложение ЕК означает, что все энергокомпании Европу будут платить дополнительный налог, так как в еврозоне больше не осталось мест, где энергия стоила меньше, чем €200 за мегаватт-час. При этом до начала энергокризиса стоимость энергии была на уровне €50 за мегаватт-час. Кроме того, точная ставка налога пока не приводится, однако вырученные средства будут отправлены на поддержку наиболее пострадавших домохозяйств в Европе, которые страдают от роста цен на энергоносители, отметили в публикации.

По данным «Известий», подобная инициатива коснется всех производителей электроэнергии за исключением ТЭС, работающих на газе. При этом границ между высоко- и низкоуглеродной энергетикой не будет. То есть солнечные и ветряные электростанции будут обязаны платить наравне с угольными. Однако предложение по взиманию налога уже вызвало недовольство в ряде стран, так как у них захотели отнять деньги, которые они смогли, наконец, получить после рискованных вложений в возобновляемые источники энергии.

Также в Европе чаще стали говорить о смягчении или временной отмене углеродного регулирования. Однако ряд стран будет против такой инициативы, поэтому все может закончиться тем, что желающим жечь больше угля будут продавать такое право.

В конце июня международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Польша, которая обладает крупнейшими запасами угля в Европе, может распаковать свои шахты, при этом пожертвовав зеленой энергетикой. По его словам, угольные станции, которые используются сейчас, серьезно отличаются от тех, которые были 20 лет назад.

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