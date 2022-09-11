Die Welt: идея вице-канцлера ФРГ Хабека по проверке отопления обойдется бюджету в €10 млрд

Генеральная проверка систем отопления страны ради экономии энергии, предложенная министром экономики, вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком, обойдется бюджету в €10 млрд. Об этом пишет газета Die Welt.

«Меры по экономии энергии на отоплении будут реализованы в два этапа. На первом этапе специальная комиссия должна проверить, насколько имеющиеся отопительные приборы соответствуют новым нормам энергопотребления», — отметили в публикации.

По данным издания, второй этап проверки заключается в том, что неисправные приборы или те, которые не отвечают требованиям, должны быть модифицированы для еще более экономной работы.

В газете указали, что из выделенных €10 млрд, согласно подсчетам минэкономики ФРГ, в течение двух лет вернется около €8,4 млрд за счет полученной экономии.

10 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого приводит Bloomberg, заявил, что Германия и Европа готовы к полному прекращению Россией поставок газа европейским странам. По его словам, на северном побережье ФРГ уже установлены терминалы для импорта сжиженного газа. К тому же, как он отметил, в стране в целом «экономят газ».