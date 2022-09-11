Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Диаз в четвертом раунде «задушил» Фергюсона в главном бою турнира UFC 279 08:22
Врач объяснил, как определить высокий холестерин по глазам 08:16
Канчельскис заявил, что Россия не должна опускаться и унижаться до уровня Боснии и... 08:12
Врач рассказала, кому нельзя есть соевый соус 08:07
В Курской области молодой работник администрации погиб во время спартакиады... 08:05
Эксперт заявил, что только 10% онлайн-покупок россияне делают осознанно 08:02
Стоматолог рассказал, чем опасен сон на боку 08:00
ЕК предложила ввести налог на сверхприбыль для европейских энергокомпаний 07:50
Боец UFC Чимаев о победе над Холландом: я самый опасный парень здесь, убью всех 07:47
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек крайне тяжелую зиму при перебоях... 07:41

Die Welt: идея вице-канцлера ФРГ Хабека по проверке отопления обойдется бюджету в €10 млрд

close
100%
Depositphotos

Генеральная проверка систем отопления страны ради экономии энергии, предложенная министром экономики, вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком, обойдется бюджету в €10 млрд. Об этом пишет газета Die Welt.

«Меры по экономии энергии на отоплении будут реализованы в два этапа. На первом этапе специальная комиссия должна проверить, насколько имеющиеся отопительные приборы соответствуют новым нормам энергопотребления», — отметили в публикации.

По данным издания, второй этап проверки заключается в том, что неисправные приборы или те, которые не отвечают требованиям, должны быть модифицированы для еще более экономной работы.

В газете указали, что из выделенных €10 млрд, согласно подсчетам минэкономики ФРГ, в течение двух лет вернется около €8,4 млрд за счет полученной экономии.

10 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого приводит Bloomberg, заявил, что Германия и Европа готовы к полному прекращению Россией поставок газа европейским странам. По его словам, на северном побережье ФРГ уже установлены терминалы для импорта сжиженного газа. К тому же, как он отметил, в стране в целом «экономят газ».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть