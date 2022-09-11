«Зимовка» на курортах обойдется европейским пенсионерам дешевле, чем оплата отопления

Турция, Греция и Египет этой зимой будут бороться за отдыхающих европейских пенсионеров, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на АТОР.

«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов», — рассказали в ассоциации.

Отмечается, что в ближайшие месяцы Турция планирует принять в два раза больше отдыхающих из Евросоюза, чем в прошлом году.

Генеральный директор немецкого туроператора Bentour Дениза Угура сообщил, что отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем оплата отопления в Германии. Путевка на 90 дней, с января по март, обойдется в €2640 на человека (160 тысяч рублей).

«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», — полагает Дениз.

В Египте в ожидании европейцев готовятся запустить программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и сотрудников с удаленной работой.

Министр туризма Греции Василис Кикилиас, также мотивирует жителей Европы приезжать, напоминая, что на курорте «погода лучше и жизнь дешевле». Также он предложил гражданам Германии, испытывающим «шок от роста цен на энергоносители», провести эту зиму в Греции.