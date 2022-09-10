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Reuters: ЕЦБ может повысить ключевую ставку до 2% для сдерживания инфляции

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 2% и выше, чтобы сдержать рекордную инфляцию в зоне евро. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников.

Такое решение регулятор может принять, если прогноз ЕЦБ по инфляции на 2025 год, который опубликуют в декабре, все еще будет выше 2%.

В агентстве напомнили, что по текущему прогнозу ЕЦБ инфляция к 2024 году окажется на уровне 2,3%, но один из источников сказал, что во внутреннем прогнозе, который представили на заседании 8 сентября, регулятор оценил инфляцию на уровне ближе к 2% с учетом последних цен на газ. Биржевая стоимость газа в Европе в ходе торгов 26 августа почти достигла $3 400 за 1 тыс. кубометров впервые с марта 2022 года.

Пока Европейский Центробанк призывает правительства стран Евросоюза (ЕС) к введению мер по снижению счетов за электроэнергию, которая резко подорожала после февраля 2022 года.

Как следует из данных Евростата, уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны к концу августа 2022 года написало до рекордных 9,1%. Месяцем ранее этот показатель составлял 8,9%. После этого совет управляющих ЕЦБ впервые в своей истории повысил три ключевые ставки сразу на 75 базисных пунктов.

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