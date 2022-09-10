Bloomberg назвал риски для Европы из-за потери газа

Есть пять факторов, от которых зависит, сможет ли Европа пережить зиму без поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg.

Как указало агентство, есть риск того, что в Европе будут непредсказуемые погодные условия, в том числе аномальные холода. Также нет гарантий, что гидро- и атомные электростанции смогут закрыть потребности региона в электричестве, поскольку на них сильно повлияла летняя жара и засуха в Европе. Как говорится в публикации, еще одним фактором является возможная нехватка сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, европейские страны не застрахованы от внезапных отключений на крупных энергообъектах в результате ЧП, к примеру, пожаров.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Европа готовы к полному прекращению Россией поставок газа европейским странам.