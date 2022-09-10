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Bloomberg назвал риски для Европы из-за потери газа

Bloomberg: Европа не сможет пережить зиму без российского газа из-за погодных условий и нехватки СПГ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Есть пять факторов, от которых зависит, сможет ли Европа пережить зиму без поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg.

Как указало агентство, есть риск того, что в Европе будут непредсказуемые погодные условия, в том числе аномальные холода. Также нет гарантий, что гидро- и атомные электростанции смогут закрыть потребности региона в электричестве, поскольку на них сильно повлияла летняя жара и засуха в Европе. Как говорится в публикации, еще одним фактором является возможная нехватка сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, европейские страны не застрахованы от внезапных отключений на крупных энергообъектах в результате ЧП, к примеру, пожаров.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Европа готовы к полному прекращению Россией поставок газа европейским странам.

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