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Трасс представила план по спасению энергетики Британии от кризиса за £150 млрд

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Hannah Mckay/Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представила план по спасению энергетики страны за £150 млрд. Об этом пишет The Guardian.

«Трасс пообещала британцам, что в течение двух лет средний счет домохозяйства на электроэнергию не будет превышать £2,5 тыс. в год, а правительство обеспечит развитие новых источников энергии, чтобы решить острые энергетические проблемы страны. На осуществление этого плана потребуется £100–150 млрд», — отметили в публикации.

По данным издания, уже с 1 октября 2022 года будет ограничен максимальный тариф, который могут устанавливать потребителям поставщики энергии. Кроме того, временно будет отменена обязанность оплаты зеленого сбора, который составляет около £150 для одного домохозяйства. Благодаря этому британцы смогут сэкономить примерно £1 тыс. на оплате коммунальных услуг за год.

В статье также указали, что Трасс собирается увеличить энергостабильность Британии. Для этого будет выдано около 100 лицензий на добычу нефти и газа. Также будет ускорено развитие новых источников энергии, включая атомную, ветряную и солнечную.

8 сентября газета The Times писала, что жители Великобритании по большей части негативно оценили перспективы Лиз Трасс на посту премьер-министра королевства. Согласно опросу YouGov, лишь 23% британцев считают, что новый руководитель кабмина страны справится со своими обязанностями лучше ее предшественника Бориса Джонсона, подавшего в отставку в середине лета из-за череды скандалов.

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