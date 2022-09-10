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CGIA: убытки итальянских компаний и семей из-за подорожания энергии достигли €82 млрд

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Fontana/Fotogramma/Global Look Press via ZUMA Press

Объем повышения тарифов на свет и газ, с которым приходится сталкиваться итальянским семьям и компаниям, достиг €82,6 млрд. Об этом говорится в оценках венецианской ассоциации Всеобщая итальянская конфедерация ремесленников (CGIA), передает РИА «Новости».

Отмечается, что эти цифры наглядно описывают нынешнюю ситуацию без учета прежних пакетов мер поддержки экономики со стороны итальянского правительства, которое выделило на борьбу с энергокризисом порядка €52 млрд.

В конфедерации отмечают, что власти должны принять пакет помощи на сумму €82,6 млрд для противодействия повышению цен на энергоресурсы.

«Пугающая цифра уменьшится с выходом на следующей неделе нового декрета, который, однако, выделит лишь €12-13 млрд. С учетом серьезности момента, необходимо принять новое расширение расходов бюджета на 15-20 млрд», — сообщается в коммюнике.

Ранее издание il Messaggero со ссылкой на регламент министерства экологического перехода сообщало, что итальянские власти примут меры по сокращению потребления природного газа, сэкономив около 5,3 млрд кубометров топлива.

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