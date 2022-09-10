Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Гааге госпитализировали генерала Ратко Младича 12:34
Национальная академия наук США: 5G может помешать работе старых GPS спутников Пентагона 12:33
Повара Центрального военного округа приготовили более 20 блюд народов Кавказа и... 12:31
Военкор Поддубный рассказал о «тяжелейшей обстановке» для российской... 12:31
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели мужчины при обстреле Донецка со стороны ВСУ 12:29
Галкин закончил концерт в Новой Зеландии песней Пугачевой «Арлекино» 12:25
Мелкадзе надеется, что Карпин обратит на него внимание и позовет в сборную... 12:24
«Ростех» сообщил о передаче второй партии новых истребителей Су-35С российской армии 12:20
СМИ: Байден и Кисида планируют встретиться для обсуждения КНР и Украины 12:18
Трасс представила план по спасению энергетики Британии от кризиса за £150... 12:16

FT: страны Европы массово вводят экстренные меры для борьбы с последствиями энергокризиса

close
100%
Depositphotos

Страны Европы начали массово вводить экстренные меры для борьбы с возможными последствиями энергетического кризиса. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сложилась экстраординарная ситуация, и призвал к «полной мобилизации» для устранения энергокризиса.

Швеции и Финляндии пришлось обеспечить своих производителей электроэнергии экстренной экономической помощью, поскольку они столкнулись с увеличившимся спросом на залог для своих операций хеджирования.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявил, что последствия текущего энергокризиса можно сравнить с последствиями банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году.

Меры для борьбы с кризисом стоимости жизни и энергетики предприняла также Германия. Власти страны в общей сложности выделили €350 млрд для компенсации потребителям и предприятиям последствия роста цен и разрыва экономических связей с Российской Федерацией, пишет The Financial Times.

Ранее обозреватель издания The Telegraph Том Рис заявил, что предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило Европейский союз отказаться от инициативы установить лимит цен на газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть