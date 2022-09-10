FT: страны Европы массово вводят экстренные меры для борьбы с последствиями энергокризиса

Страны Европы начали массово вводить экстренные меры для борьбы с возможными последствиями энергетического кризиса. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сложилась экстраординарная ситуация, и призвал к «полной мобилизации» для устранения энергокризиса.

Швеции и Финляндии пришлось обеспечить своих производителей электроэнергии экстренной экономической помощью, поскольку они столкнулись с увеличившимся спросом на залог для своих операций хеджирования.

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявил, что последствия текущего энергокризиса можно сравнить с последствиями банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году.

Меры для борьбы с кризисом стоимости жизни и энергетики предприняла также Германия. Власти страны в общей сложности выделили €350 млрд для компенсации потребителям и предприятиям последствия роста цен и разрыва экономических связей с Российской Федерацией, пишет The Financial Times.

Ранее обозреватель издания The Telegraph Том Рис заявил, что предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило Европейский союз отказаться от инициативы установить лимит цен на газ.