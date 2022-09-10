В Италии растет недовольство ценами на электроэнергию

Итальянцы все чаще выражают недовольство ростом цен на электроэнергию и высказываются против антироссийских санкций, пишет Der Spiegel.

Согласно информации издания, итальянцы недовольны повышением цен на электроэнергию в три раза.

Сообщается, что некоторые заведения общественного питания вывешивают на своих окнах счета за электроэнергию и пытаются экономить на электричестве, работая при свечах. В Неаполе и Перудже владельцы малого бизнеса и граждане без работы начали сжигать свои счета за электричество в знак протеста.

В преддверии выборов лидер оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини также высказался против антироссийских санкций и заявил, что они не эффективны. Сальвини настаивает на кардинальной смене позиции Италии.

Ранее сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» провели многотысячную акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе и объявили о планах масштабного митинга 18 сентября. Причинами стали рост цен на электроэнергию, милитаризация страны и давление на оппозицию.