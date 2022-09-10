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Bloomberg: СПГ из России помогает Китаю хорошо заработать на отсутствии газа в ЕС

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Depositphotos

Поставки СПГ из России, которые достигли максимума за последние два года, помогли Китаю неплохо заработать на его продаже Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай активно импортирует российский СПГ в страны Европы. Поставки сжиженного газа впервые за два года достигли максимума и составили около миллиарда кубометров газа. При этом только в августе из России в КНР было направлено 10 танкеров, отметили в публикации.

Аналитики посчитали, что газ из России идет на внутренний рынок Китая. А вот уже запасы от других поставщиков страна перепродает другим государствам по выгодным рыночным ценам. При этом прибыль Китая может быть от 100% и выше.

По данным издания, сейчас соглашения Китая со странами Европы не только не разрываются, но и заключаются новые на долгий срок. При этом для проекта «Сахалин — 2» торговля с КНД дает возможность получить новые объемы продаж на фоне сложной геополитической обстановки.

В начале сентября турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что Китайская Народная Республика (КНР) начала продавать российский газ европейским странам с высокой наценкой, что означает косвенное нарушение эмбарго. Согласно данным таможни КНР, из России за первые шесть месяцев 2022 года импортировали 2,35 млн тонн топлива на сумму $2,16 млрд.

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