Дегтярев: провинциям КНР предложили перевозить их внутренние грузы через Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что северными и южными провинциями Китая было предложено наладить обмен грузами между собой через территорию региона. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«У китайских коллег большой интерес к совместным проектам [с Хабаровским краем]. <…> Мы предложили им перемещать грузы внутрикитайского значения по Амуру и затем морем, а не по суше внутри Китая, что дольше и дороже. Губернаторы очень заинтересовались», — сказал Дегтярев.

Губернатор добавил, что интерес к сотрудничеству с Хабаровским краем проявляют и представители КНДР. По его словам, во время Восточного экономического форума было достигнуто соглашение с послом республики о поддержке заявки предпринимателей края на получение рабочей силы.

Кроме того, Дегтярев отметил, что регион расширяет сотрудничество с Индией. Он уточнил, что бизнес этой страны пригласили в фармацевтические проекты.

Ранее главное таможенное управление КНР сообщало, что Китай увеличил экспорт товаров в Россию на 26,7% в августе, до $8 млрд, причем прирост продолжается второй месяц подряд.

В середине августа директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявлял, что торговый оборот между РФ и КНР в этом году растет колоссальными темпами.