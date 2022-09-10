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Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не смогли согласовать лимит цен на газ из РФ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что страны Евросоюза не смогли договориться о введении потолка на российский газ. Об этом она сообщила на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики стран объединения, передает The Guardian.

«Никаких решений не принято», — сказала Симсон.

Также она указала на прибыль, которую получает Россия от продажи газа в ЕС, и добавила, что принятие решения о потолке цен якобы ударило бы по доходам Москвы.

Ранее министр по экологии Италии Роберто Чинголани заявлял, что три страны ЕС выступили за введение потолка цен для российского газа. При этом предложение о введении общего ограничения цен на газ поддерживают 15 стран ЕС.

До этого британская газета Financial Times писала о том, что несколько стран Евросоюза опасаются полной остановки поставок газа из РФ после введения потолка цен. По данным издания, не менее десяти европейских стран предлагают ввести потолок цен для всех поставщиков, чтобы не «разозлить Москву».

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