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Минфин США: режим лимита цен на нефть РФ предполагает ответственность за его обход

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Global Look Press

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что режим потолка цен на нефть из РФ будет предполагать ответственность для компаний, скрывающих происхождение и цену закупленной нефти. Об этом он сообщил на видеоконференции, передает ТАСС.

По словам Адейемо, он часто слышал заявления о том, что «Россия не будет продавать нефть» по установленной цене или ниже нее и «просто откажется от экспорта».

«То, как будет установлено ограничение цены, является причиной, по которой, как мы думаем, этого не произойдет. <…> С точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла. Потолок цен создает явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита», — сказал он.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал все страны Европейского союза поддержать инициативу «Большой семерки» (G7) по введению потолка цен на российскую нефть. По словам министра, эта мера будет тем эффективнее, чем больше стран ее реализуют.

До этого заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон совместно с союзниками планирует ввести ограничение цены российской нефти к 5 декабря.

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