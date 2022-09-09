Путин заявил о необходимости увеличить поставки украинского зерна в беднейшие страны

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить объем поставок украинского зерна в беднейшие страны. Его слова на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в беднейшие страны было направлено незначительное количество зерна в объеме 60 тыс. тонн, что составляет всего 3% от всех поставок. Президент поручил МИД России учесть этот факт при контактах с партнерами, в том числе из ООН.

Он также подчеркнул, что страны, сомневающиеся в данных о вывозе зерна с Украины, не правы.

«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», — заявил Путин.

Он отметил, что перевозка зерна осуществляется при посредничестве Турецкой Республики и ООН. Кроме того, европейские партнеры РФ указывали на необходимость наладить поставки в первую очередь для беднейших стран.

По словам президента, в период с мая по август 2022 года Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. При этом 6,3 млн тонн были направлены в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Путин подчеркнул, что до конца года Россия намерена поставить 30 млн тонн зерновых и нарастить этот объем до 50 млн тонн и более.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским главой возможность поставок продовольствия из РФ.