Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Созданные химиками самособирающиеся молекулы смогли «задушить» раковые клетки 18:08
ВЦИОМ: 80,3% россиян доверяют Путину 18:08
В Индии школьники привязали к дереву учителя математики и избили его... 18:05
Украинский «Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома» за неуплату услуг... 18:04
Водитель Toyota напал с молотком на мужчину с ребенком в Екатеринбурге 18:04
В аэропорту Тюмени двое мужчин устроили дебош 18:04
Страны ЕС договорились о кредите в 5 млрд евро Украине 18:04
Анатолий Вассерман назвал юмор в шоу «Что было дальше?» «неинтересным» 17:58
Экс-игрок «МЮ» Канчельскис: народная команда России — «Торпедо», а не... 17:54
В ЕП сочли нарушением законов ЕС решение стран Балтии и Польши ограничить въезд... 17:53

Путин заявил о необходимости увеличить поставки украинского зерна в беднейшие страны

close
100%
Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить объем поставок украинского зерна в беднейшие страны. Его слова на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в беднейшие страны было направлено незначительное количество зерна в объеме 60 тыс. тонн, что составляет всего 3% от всех поставок. Президент поручил МИД России учесть этот факт при контактах с партнерами, в том числе из ООН.

Он также подчеркнул, что страны, сомневающиеся в данных о вывозе зерна с Украины, не правы.

«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», — заявил Путин.

Он отметил, что перевозка зерна осуществляется при посредничестве Турецкой Республики и ООН. Кроме того, европейские партнеры РФ указывали на необходимость наладить поставки в первую очередь для беднейших стран.

По словам президента, в период с мая по август 2022 года Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. При этом 6,3 млн тонн были направлены в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Путин подчеркнул, что до конца года Россия намерена поставить 30 млн тонн зерновых и нарастить этот объем до 50 млн тонн и более.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским главой возможность поставок продовольствия из РФ.

"
"
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть