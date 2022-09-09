Глава Минфина ФРГ призвал все страны ЕС поддержать введение лимита цен на нефть из РФ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал все страны Европейского союза поддержать инициативу «Большой семерки» (G7) по введению потолка цен на российскую нефть. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам министра, эта мера будет тем эффективнее, чем больше стран ее реализуют.

«Наша цель — сократить высокие доходы для России и обеспечить для нас [стабильный] уровень цен», — заявил Линднер.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон совместно с союзниками планирует ввести ограничение цены российской нефти к 5 декабря.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решением ввести лимит цен на российские нефть и газ государства «Большой семерки» (G7) признают неэффективность введенных в отношении России санкций.