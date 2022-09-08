Reuters: британские профсоюзы отменили забастовки в дань уважения скончавшейся королеве

Профсоюзы в Великобритании отменили запланированные забастовки железнодорожников на следующей неделе из-за кончины королевы Елизаветы II, сообщает газета Reuters.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям и стране», — говорится в Twitter RMT (Национальный союз работников железных дорог, морских и транспортных перевозок).

Сообщается, что забастовки, которые должны были проходить на 15 и 17 сентября были отменены.

Газета Guardian сообщает, что в Лондон будут запущены дополнительные поезда, чтобы люди могли оплакивать покойную королеву.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о кончине Елизаветы II, она правила страной более 70 лет и скончалась в возрасте 96 лет.

Елизавета II занимала монарший трон рекордный в истории страны срок, став королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.