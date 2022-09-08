«Известия»: флагманские магазины H&M продолжат работу в России после 30 ноября

Несколько флагманских магазинов шведской розничной сети H&M продолжат работать в России после 30 ноября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.

По данным источника, продолжат свою работу магазины в Метрополисе, Аффимоле и на Тверской, в них будут продаваться товары, нераспроданные в других магазинах сети в Москве и Подмосковье, а также остатки со склада. Точки будут работать до тех пор, пока не будет продан весь ассортимент.

В службе поддержки компании заявили изданию, что «магазины будут оставаться открытыми, пока не будет распродана большая часть товаров».

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке писала, что H&M оплатил аренду на девять месяцев вперед за магазин в галерее «Актер» на Тверской улице. Ретейлеру также пришлось выплатить все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в ТЦ «Колумбус» на юге Москвы. Предполагается, что сумма претензий составила порядка 250 млн рублей.

В июле H&M объявил об уходе с российского рынка ввиду несогласия с началом специальной военной операции на Украине. Ретейлер закрыл все свои магазины, однако ряд из них окрылись вновь 2 августа для того, чтобы были распроданы остатки товаров.