Источник: маловероятно, что большинство стран ЕС поддержат лимит цен на газ из России

Источник в Евросоюзе считает маловероятным поддержку решения о введении лимита цен на российский газ большинством стран ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть различные мнения. Я не думаю, что есть большинство стран-членов, которые сейчас поддержали бы эту опцию, потому что все должны понять, какое влияние могла бы иметь такая мера», — пояснил источник.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергетические ресурсы.

Издание Politico ранее писало, что Венгрия, Словакия и еще как минимум две страны не поддерживают идею введения потолка цен на газ из России. Скептически к этой идее относится и Германия. Представители Венгрии настаивают на том, что решения по энергетической политике Евросоюза должны приниматься единогласно, а не большинством голосов.

Кроме того, Германия также «скептически» относится к этой идее. За ограничение цен на весь импортируемый в Евросоюз газ, по информации источников издания, выступили Польша и Италия.

Ранее газета The Financial Times писала, что введение «потолка» цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и привести к «безумию» на рынках. Автор материала называет этот план огромной авантюрой, которая может иметь негативные последствия.