Банк России: россияне во втором квартале увеличили объем переводов за границу

Россияне во втором квартале 2022 года нарастили объем переводов денег за границу. Информация об этом следует из «Обзора рисков финансовых рынков», который опубликовала пресс-служба Банка России.

Отмечается, что существенную часть переводов граждане нашей страны совершили в дружественные страны. Как подчеркнули в регуляторе, это соответствует процессу структурной перестройки экономики в новых условиях.

В российском Центробанке также отметили, что с апреля по июнь россияне переводили меньше средств в недружественные юрисдикции. Во втором квартале число таких операций снизилось до 13,5% относительно 42,8% во втором квартале 2021 года.

В Банке России объяснили снижение таких операций ростом объема переводов в дружественные страны как дальнего зарубежья, так и стран СНГ, а также с ростом объемов зарубежных покупок россиян.

Ранее 8 сентября председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что самоизоляция финансовой системы может привести к снижению благосостояния населения страны.