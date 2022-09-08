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Банк России: россияне во втором квартале увеличили объем переводов за границу

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Depositphotos

Россияне во втором квартале 2022 года нарастили объем переводов денег за границу. Информация об этом следует из «Обзора рисков финансовых рынков», который опубликовала пресс-служба Банка России.

Отмечается, что существенную часть переводов граждане нашей страны совершили в дружественные страны. Как подчеркнули в регуляторе, это соответствует процессу структурной перестройки экономики в новых условиях.

В российском Центробанке также отметили, что с апреля по июнь россияне переводили меньше средств в недружественные юрисдикции. Во втором квартале число таких операций снизилось до 13,5% относительно 42,8% во втором квартале 2021 года.

В Банке России объяснили снижение таких операций ростом объема переводов в дружественные страны как дальнего зарубежья, так и стран СНГ, а также с ростом объемов зарубежных покупок россиян.

Ранее 8 сентября председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что самоизоляция финансовой системы может привести к снижению благосостояния населения страны.

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