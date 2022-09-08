Хуснуллин предложил продлить трассу М-12 до Владивостока

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил продлить дорогу М-12 (Москва-Казань-Екатеринбург) до Владивостока. Об этом он сказал во время доклада президенту Владимиру Путину, пишет агентство РИА Новости.

«После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока», — сказал Хуснуллин.

Также, по замыслу вице-премьера, необходимо предусмотреть связку этой трассы с железными дорогами и морскими портами на Дальнем Востоке.

Ранее 8 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение на первом участке федеральной трассы М-12 «Москва – Казань» в Московской области.

До этого в тот же день Хуснуллин заявил, что трасса М-12 свяжет Россию с рядом стран, в числе которых Монголия, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Китай. Выход на два последних государства планируют через Владивосток.