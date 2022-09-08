Помощник президента РФ Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов в юанях

Помощник российского президента Максим Орешкин засомневался в перспективах юаня как системообразующей валюты для российских резервов, передает его слова «Интерфакс».

«Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты», — заявил он.

8 сентября глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что России выгоднее было бы хранить резервы в золоте и юанях.

По мнению Орешкина, Минфин предлагает инвестировать в юань и говорит о необходимости сбалансированного бюджета, потому что «инвесторы нам не поверят». Однако Китай является страной с дефицитом бюджета в 5% ВВП в текущем году.

«В этом смысле Антон Германович [Силуанов] как инвестор — почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета?» — спросил Орешкин.

Он отметил, что в первую очередь необходимо верить в себя, а «не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке».