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В МИД России заявили о нежелании ЕС выполнять свою часть сделки по зерну

Представитель МИД РФ Захарова: ЕС не хочет выполнять свою часть пакетной зерновой сделки

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РИА «Новости»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной зерновой сделки. Ее слова на брифинге 8 сентября передает ТАСС.

В своей речи Захарова вспомнила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об отсутствии угрозы голода в Африке. Захарова отметила, что, по мнению Борреля, «имеются лишь некоторые проблемы, вызванные действиями России на Украине», но не санкциями Евросоюза.

По ее утверждению, слова европейского политика противоречат его недавнему заявлению об усугубляющейся ситуации с поставками продовольствия в Африку.

«А причина в том, что Евросоюзу не хочется делать свою домашнюю работу по выполнению пакетной зерновой сделки. Они первую часть только рассматривали в качестве обязательной, а вторую, видимо, считают факультативной», — заявила российский дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласен с российским главой Владимиром Путиным относительно проблемы поставок зерна с Украины в развитые страны. Он отметил, что Турция выступает за начало поставок продовольствия из России, и эта тема будет обсуждаться с Путиным на встрече в Самарканде.

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