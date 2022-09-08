Глава Банка России: самоизоляция финансовой системы приведет к снижению благосостояния

Председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что самоизоляция финансовой системы может привести к снижению благосостояния населения страны. Об этом глава Банка России сказала на Московском финансовом форуме, пишет издание РБК.

«Автаркия, самоизоляция — это был бы путь к снижению благосостояния людей в конечном счете», — сказала Набиуллина.

По ее словам, развитие российской экономики должно продолжаться с интеграцией в международные рынки. При этом председатель регулятора отметила, что разрыв отношений с «историческими партнерами» и закрытие привычных для российской стороны финансовых рынков — это не повод все побросать.

Набиуллина добавила, что внешние условия изменились и подходы нужно менять.

Ранее 8 сентября глава министерства финансов Антона Силуанова заявил, что достичь финансового суверенитета для российской экономики можно с помощью двух правил: жить по средствам и не ходить с протянутой рукой. По его словам, тема финансового суверенитета очень важна для российской экономики.