Эксперты оценили планы «Роснефти» по выпуску облигаций в юанях

13 сентября «Роснефть» планирует собрать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 002P-12 объемом не менее 10 миллиардов юаней и офертой через два года. Срок обращения составит 10 лет, ставка купона будет объявлена позднее, пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительные параметры выпуска.

По мнению первого вице-президента, главы Блока рынков капитала Газпромбанка, даже из этих данных уже видно, что «Роснефть» как минимум удвоит российский рынок бондов в юанях.

«Учитывая масштабный бизнес «Роснефти» и ее стабильно высокие кредитные рейтинги, думаю, стоит ожидать повышенного интереса к выпуску облигаций нефтяной компании, не только со стороны институциональных инвесторов, но и со стороны розничных. Относительно

большой заявленный объем размещения «Роснефти» сделает выпуск облигаций достаточно ликвидным на бирже», — говорит эксперт.

По его словам, сам факт появления на рынке с юаневым выпуском еще одной компании, а тем более такой финансово стабильной, обеспеченной внушительным портфелем проектов, как «Роснефть» — это позитивный сигнал для всего российского рынка бумаг.

Ликвидные бонды компании в юанях увеличат количество доступных для инвестирования инструментов на российском финансовом рынке, содействуя его дальнейшему развитию, уверены в Газпромбанке.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов напоминает, что на рынке пока не так много облигаций, номинированных в юанях. Так, в августе «Русал» и «Полюс» разместили выпуски в объемах 4 млрд и 4,6 млрд соответственно, при этом размеры купонов составили 3,9% и 3,8%. «Металлоинвест» также заявил о планах по размещению облигации в юанях на локальном рынке в объеме до 2 млрд со ставкой купона до 3,5% для двухлетнего выпуска и до 4% для пятилетнего.

Учитывая существенно более масштабный бизнес «Роснефти» и ее стабильно высокие кредитные рейтинги, Суверов считает, что стоит ожидать повышенного интереса к выпуску облигаций нефтяной компании.

По мнению эксперта, то, что на российский рынок облигаций для размещения ценных бумаг в юанях начинают выходить крупные игроки,

является, безусловно «очень позитивным сигналом».

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов называет привлечение «Роснефтью» финансирования в китайских юанях логичным шагом для компании, которая является одним из лидеров по поставкам нефти в Китай.

Он уточняет, что до этого года «Роснефть» обеспечивала около семи процентов общей потребности Китая в сырье в год, у компании есть

долгосрочные контракты с китайской CNPC.

Согласно отчетности «Роснефти», по итогам 2021 года доля ее выручки от реализации нефти и нефтепродуктов в азиатском направлении составила более 27%. И большая часть этих поставок пришлась на Китай, подчеркивает Фролов.

Учитывая переориентацию поставок на азиатский рынок в этом году, очевидно, что доля продаж в КНР в выручке компании уже увеличилась и продолжит увеличивается, считает эксперт.

«Учитывая это, а также уже реализуемые на практике шаги властей России и КНР по переходу во взаиморасчетах на национальные валюты, можно быть уверенным в том, что «Роснефть» будет обеспечена потоком выручки в юанях для исполнения обязательств в рамках заявленного выпуска облигаций. Это полностью исключает для компании какие-либо валютные риски», — заключает заместитель гендиректора Института национальной энергетики.