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Bloomberg: Европе помогут спастись от энергокризиса плавучие терминалы СПГ к 2027 году

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Reuters

Страны Европы спасутся от энергетического кризиса при помощи плавучих регазификационных установок (ПРГУ), которые стоят дешевле и являются более экологичными, чем наземные установки. Об этом заявил вице-президент по газу и энергетике норвежской энергетической компании Equinor Хельге Хаугане, написало агентство Bloomberg

По его словам, государства, которые расположены на территории континентальной Европы, планирует использовать 20 новых плавучих регазификационных установок. При быстрых действиях властей к 2026-2027 годам ситуация в регионе улучшится даже при отсутствии поставок российского газа, считает Хаугане.

Издание пишет, что в настоящее время в северном порту Эмсхавен в Нидерландах строят два подобных плавучих терминала сжиженного природного газа (СПГ) Golar Igloo и Eemshaven LNG. Их арендовали на пять лет. Первые отгрузки совершат в середине октября и к декабрю планируют отправить 18 партий топлива.

Правительство Германии арендовало пять ПРГУ и намерено заказать еще два танкера. Запуск установок планируют этой зимой. Возможность использования плавучих СПГ-терминалов также рассматривают власти Италии, Франции и стран Прибалтики.

Ранее 8 сентября еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что грядущая зима может стать «одной из самых худших в истории» Европы, а некоторые страны Евросоюза (ЕС) будут вынуждены нормировать энергопотребление.

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