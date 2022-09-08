В правительстве Венгрии заявили, что цены в ЕС «упадут вдвое при снятии санкций с РФ»

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что цены в Европе «упадут вдвое при снятии санкций с России». Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Если завтра снять санкции с России или хотя бы энергетическую их часть, цены и инфляция упадут вдвое. Но Еврокомиссия пошла не по этому, а по противоположному пути», — сказал он.

По его мнению, потолок цен на газ может быть установлен только в том случае, если Европа будет обеспечивать себя газом сама, но у нее нет такой возможности, считает Гуйяш.

Ранее Гуйяш заявил на правительственном брифинге о введении ограничений на температуру в офисах государственных учреждений, по которым запрещается их отапливать до температуры выше 18°C. Об этом сообщает местная газета.

Он также отметил, что в таких помещениях, за исключением больниц и социальных учреждений, предписывается сократить потребление газа на 25%.