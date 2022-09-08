Россия планирует приостановить налоговое соглашение с Латвией осенью

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что РФ планирует приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Латвией осенью. Его слова передает «Интерфакс».

«Латвия приостановила, поэтому, соответственно, мы тоже со своей стороны будем приостанавливать, сейчас осенью», — сказал Сазанов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что с 1 августа республика приостанавливает действие ряда соглашений с РФ. Речь шла об экономическом сотрудничестве и упрощении взаимных поездок для жителей приграничных регионов. Также в заявлении говорилось, что с 16 мая Латвия приостановила действие налогового соглашения с РФ.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также сообщал, что запрет на пересечение границ стран Балтии для российских граждан с шенгенскими визами вступит в силу в ближайшие десять дней.