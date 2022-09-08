Якутия стала регионом с самым сильным падением спроса на новостройки

Падение спроса на новостройки было зафиксировано в 50 регионах России, однако в Якутии уменьшение спроса населения на покупку жилья оказалось наибольшим. Число сделок в этом регионе сократилось на 80% — до 1006 договоров долевого участия (ДДУ), сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты исследования портала ЕРЗ.РФ.

Показатель оценивался по количеству сделок с новостройками за второй квартал 2022 года в сравнении с итогами первого. В исследовании учитывались регионы, в которых было совершено более 1 тыс. ДДУ.

Второе место в рейтинге вслед за Якутией заняла Челябинская область. В этом регионе падение спроса на новое жилье составило 69%. Тройку списка замкнула Удмуртия (-68%). В топ-5 также вошли Пермский край (-67%) и Самарская область (-66%). Меньше всего пострадал спрос на новостройки в Тюменской и Свердловской областях — в этих регионах падение интереса граждан к сделкам с недвижимостью оказалось на отметке 46%.

26 августа эксперты «ЦИАН.Аналитики» представили данные, согласно которым Москва заняла предпоследнее 15-е место среди крупных городов России по росту цен на жилье. Стоимость квадратного метра жилья в столице увеличилась с начала 2022 года в среднем на 5% до 321,2 тыс. рублей. По этому показателю Москве удалось опередить лишь Краснодар, где стоимость метра недвижимости выросла на 3% до 129,6 тыс. руб.