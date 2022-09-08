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В России назвали главную причину продолжающегося ухода зарубежных компаний

Генпрокурор Краснов: иностранные компании уходят из России из-за давления Запада

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СК РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что зарубежные компании, которые уходят с российского рынка, делают это не по своей воле, а под беспрецедентным давлением политиков западных стран. Об этом он рассказал в беседе с «Интерфакс» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Продолжающийся так называемый «парад уходов» из России иностранных компаний не имеет никакого отношения к бизнесу. Они покидают нашу страну не по своей воле, а из-за беспрецедентного давления на них западных политиков, в результате недальновидных действий которых вынуждены терпеть многомиллионные убытки», — считает Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что многие уже начинают понимать неоправданность потери выстроенного годами бизнеса в угоду политической конъюнктуре.

Ранее газета «Известия» сообщала, что 3 тыс. иностранных компаний покинули российский рынок или приостановили свою деятельность на территории страны с марта по июль 2022 года. Отмечалось также, что с марта по июль вовсе перестали существовать 527 иностранных компаний.

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