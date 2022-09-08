CDEK.Shopping: россияне чаще хотели бы заказывать из-за рубежа товары Ikea, Uniqlo и iHerb

Россияне чаще всего хотели бы заказывать из-за границы товары Ikea, Uniqlo и iHerb. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования портала CDEK.Shopping.

Согласно данным исследования, торговые марки Ikea, Uniqlo и iHerb возглавили список ушедших из России брендов, товары которых хотели бы покупать россияне. Кроме того, Ikea стала лидером по поисковым запросам, вводимым латиницей и кириллицей на платформе.

Также в ТОП-10 поисковых запросах оказались Google Pixel, MacBook Air, Converse, Nike Dunk, Steam Deck и Nike Jordan.

«Поисковые запросы на платформе для заказа товаров из-за рубежа показывают, какие бренды стало купить в России сложнее. Российские потребители не готовы отказаться от любимых товаров и рассчитывают купить их за границей», — рассказал управляющий директор платформы CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.

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