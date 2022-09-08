Суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до января 2023 года

Процедура банкротства оператора трубопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG приостановлена на четыре месяца. Об этом сообщается на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG мораторий на выплату кредитов на четыре месяца — с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен в эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.

Владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна была стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG.

Представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн заявила, что проект газопровода «Северный поток — 2» умер после начала российской спецоперации на Украине.