Министерство экономики Германии назвало «Северный поток — 2» мертвым проектом

Представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн заявила, что проект газопровода «Северный поток — 2» является «мертвым» с после начала российской спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток <...> действительно мертв», — заявила Айхорн.

Представитель экономического ведомства Германии отметила, что поставки газа из России продолжаются стабильно.

«Газохранилища непрерывно заполняются. В настоящее время уровень заполненности составляет 38,6%. Здесь мы отмечает дальнейший рост», — уточнила Айхорн.

Ранее суд кантона Цуг в Швейцарии решил на четыре месяца приостановить процедуру банкротства Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Российский «Газпром» является основным инвестором «Северного потока — 2», однако до половины стоимости проекта и инвестиций внесли европейские компании — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. При этом Shell 28 февраля приняла решение отказаться от участия в проекте.

Согласно газовой директиве Евросоюза, труба должна была частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен был принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна была стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG.