Politico: некоторые страны выступили за ограничение цен на весь газ, импортируемый в ЕС

Ряд стран Евросоюза выступил за введение ограничения цен на весь газ, импортируемый в ЕС. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, этот вопрос поднимался в ходе обсуждения введения потолка цен на российский газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Брюссель пока не выступил против этой идеи, однако подчеркнула, что реализовать ее намного сложнее, чем ввести ограничения только для российского газа.

Уточняется, что Венгрия, Словакия и еще как минимум две страны не поддерживают идею введения потолка цен на газ из России. Скептически к этой идее относится и Германия. Представители Венгрии настаивают на том, что решения по энергетической политике Евросоюза должны приниматься единогласно, а не большинством голосов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье.