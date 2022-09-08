Эксперт счел падение цен на нефть эйфорией от победы политики над экономикой

Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев заявил РИА «Новости»РИА «Новости», что падение цен на нефть – эйфория от победы политики над экономикой.

7 сентября цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с начала февраля.

Канищев отметил, что разговоры о введении лимита цен на российскую нефть повлекли за собой прогнозы о значительном росте стоимости «черного золота», однако по итогам встречи представителей стран G7 был принят протокол без конкретных шагов, отметил эксперт

«Когда одно из самых резонансных заявлений по отрасли воплощается в формате размытых тезисов, рынок видит, что политическая воля не имеет никакой силы над ценообразованием. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. И текущий спад — это эйфория от победы политики над экономикой», — сказал Канищев.

Он придерживается позиции, что экономика побеждает политику, и как следствие котировки обязательно отыграют свое падение.

2 сентября министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести лимит цен на нефть из России: с 5 декабря 2022 года для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Ранее аналитики Goldman Sachs прогнозировали стоимость нефти по $130 за баррель к концу года.