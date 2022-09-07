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Gallup: 56% американцев пожаловались на финансовые сложности из-за растущей инфляции

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Gene J. Puskar/AP

56% жителей Соединенных Штатов Америки столкнулись с финансовыми сложностями из-за растущей инфляции. Об этом свидетельствуют данные опроса американского института общественного мнения Gallup.

«Большинство американцев, 56% говорят сейчас, что рост цен вызывает у их семей финансовые трудности, для сравнения в январе это число составляло 49%, а в ноябре (2021 года) — 45%», — говорится в материале исследовательской компании.

По данным опроса, число представителей «среднего класса» с доходом в год от $48 тыс., которые испытывают финансовые сложности, выросло на 17% относительно ноября 2021 года. 24% респондентов сказали, что сокращают свои расходы, чтобы справиться с финансовыми трудностями, 17% участников исследования отметили, что стали совершать меньше поездок.

Опрос, в котором поучаствовали 1,5 тысяч человек, проводили с 1 по 22 августа.

На этой неделе издание The The Wall Street Journal написало, что большинство граждан США негативно оценили усилия президента страны Джо Байдена по борьбе с высоким уровнем инфляции и резким ростом цен на территории государства.

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